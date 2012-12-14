Rusya, Esed yönetimine ilişkin açıklamayı yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov'un dün, Esed yönetimine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bogdanov'un ''son zamanlarda herhangi bir açıklama ya da özel söyleşi yapmadığı'' belirtilerek, Dışişleri Bakanı Yardımcısının dün yaptığı konuşma sırasında sadece Suriye muhalefetinin vaziyetine değindiği bildirildi.

Rusya resmi ajansları, dün Bogdanov'un, Suriyeli muhaliflerin iç savaşın galibi olabileceğini, Esed yönetiminin ülkede kontrolü kaybetmeye başladığını söylediğini duyurmuşlardı.

Rusya'nın Suriye konusundaki tutumunda dramatik bir yön değiştirme olarak yorumlanan bu açıklamanın ardından ABD, Rusya'nın, Esed rejiminin eli kulağında olan çöküşünü kabul ederek ''gerçeğe uyandığını'' bildirmişti.