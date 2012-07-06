Rusya, 'Esed için sığınma talebi' isteğini doğruladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’e siyasi sığınma hakkı verilmesinin Moskova’dan istendiğini doğruladı ancak bunu "şaka" olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkelerin Suriye'de pozisyonlarının ülkenin büyük savaşa doğru sürüklenmesine neden olacağı uyarısı yaptı. Lavrov, Suriye lideri Beşşar Esed'e siyasi sığınma hakkı verilmesi ile ilgili konunun da gündemlerinde olmadığını söyledi.

‘Büyük bir savaş patlak verecek’

Alman meslektaşı Guido Westerwelle ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, batılı ülkelerin Suriye konusundaki duruşlarını eleştirerek, "Durumun daha da şiddetlenmesine neden olunuyor. Sonuçta şiddet tırmanacak ve büyük bir savaş patlak verecek" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye dış askeri müdahaleye izin verecek herhangi bir barış planına destek vermelerinin imkansız olduğuna değinen Lavrov, "Suriye lideri Esed'e siyasi sığınma vermeyi düşünmüyoruz. Rusya'nın böyle bir planı yok. Suriye halkının kendisinin buna karar vermesi gerekiyor. Bizim böyle bir girişimimiz anlamsız olur" ifadelerini kullandı.

‘Şaka olarak değerlendirdik’

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, görüşmesinde, bizim Esed'e siyasi sığınma hakkı vermemizin iyi olacağını ifade ettiğini aktaran Lavrov, "Biz bunu bir şaka olarak değerlendirdik… Ancak son olarak Cenevre'de yabancı meslektaşlarımızla görüşmelerimizde bizim kendisine siyasi sığınma hakkı vereceğimizden emin yaklaşımları bizim için sürpriz oldu" şeklinde konuştu.

Kommersant gazetesi Rus diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde batılı ülkelerin Rusya'ya Esed'e siyasi sığınma hakkı vermesi konusunda baskı yaptığı iddia etmişti. Lavrov, baskı konusunda açıklamada bulunmazken, kendilerinin böyle bir planı olmadığını söylemekle yetindi.

"Evet, rejim ana sorumluluğu var. Hükümet kendi halkının güvenliğini sağlama konusunda sorumluluğu var" şeklinde konuşan Rus bakan, Suriye'de rejim değişikliği gündeme geldiğinde birkaç düzine insan değil, önemli bir bölümün mevcut yönetimle ilişkili olduğunu kaydetti.

Cenevre'de toplanan Suriye Konferansı'nda ilk kez Moskova batılı ülkelerle birlikte ulusal geçiş hükümeti kurulması konusunda fikir birliğine varmıştı. Moskova, Esed'in görevi bırakması konusunda baskı uygulanmasına karşı çıkarken, batılı ülkeler Esed'in yeni yönetimde yer almasının imkansız olduğunu savunuyor. Muhalif gruplar da "eli kanlı" olarak niteledikleri rejimle aynı hükümette yer almayacaklarını ilan etti.

Lavrov açıklamasında gelecek hafta Suriye muhalefetinden isimleri Moskova'da ağırlayacaklarını, krizin çözümüne ilişkin çalışmalarının süreceğini vurguladı. Suriye muhalefetinin toplandığı şemsiye örgüt Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Abdul Basit Seyda ve etkin muhalif grup lideri Mişel Kilo'nun gelecek hafta Rusya'ya gelmesi bekleniyor. Lavrov görüşmelerin içeriği ile ilgili detay vermedi.