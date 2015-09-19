Rusya: Esad yönetimi isterse IŞİD'e karşı asker gönderme konusunu görüşebiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye yönetiminin talep etmesi durumunda, bu ülkeye IŞİD’e karşı mücadele için asker gönderme konusunu ikili ilişkiler kapsamında ele alacaklarını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer Şam yönetimi bize IŞİD’le mücadele için asker göndermemiz konusunda resmi başvuruda bulunursa bu konuyu ikili ilişkilerimiz kapsamında ele alarak müzakere edeceğiz” dedi.

Peskov’un açıklamasından önce Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye televizyonuna konuşarak, “Şu anda Rus ordusu ortak bir savaşa katılmıyor. Eğer böyle bir ihtiyaç olursa, bunun üzerinde çalışır ve bunu talep ederiz” dedi.

Kritik görüşme

Rusya'nın Suriye'ye askeri yığınağı artırdığı iddia edilirken, ABD Savunma Bakanı Ash Carter ve Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, Moskova’nın talebi üzerine dün telefonda 50 dakikalık kritik bir görüşme yaptı.

Böylece Washington ve Moskova, Suriye’de askeri konularda koordinasyonlu çalışmak için ilk kez üst düzey temas kurdu. Askerden askere ilişkinin ardından şimdi Obama ve Putin’in önümüzdeki hafta New York’ta bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor.