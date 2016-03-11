Rusya, 'Ermeni soykırımını inkâr yasa tasarısı'nı rafa kaldırdı

Moskova ile Ankara arasında yaşanan uçak krizinin ardından, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan 'Ermeni soykırımını inkâr yasası', hem Rus hükümeti hem de Anayasa Mahkemesi tarafından usulsüz bulunarak rafa kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, 25 Kasım 2015 tarihli yasa tasarısı hakkında bilgi veren Duma Başkan Yardımcısı Nikolay Leviçev, Rusya hükümeti ve Anayasa Mahkemesi’nden onay gelmediğini açıkladı.

Ermeni haber ajansı Rusanminfo’ya konuşan Leviçev, "Parlamento olarak biz Rusya hükümetinden 8 Şubat tarihine kadar onay bekledik. Ancak yasanın oylamaya alınması için yeşil ışık gelmeyince 9 Şubat tarihinde yasa zaman aşımı yüzünden geri çekildi. Hükümetin yasa tasarısına onay vermemesine gerekçe olarak Rusya yasalarında etnik kökenli suçlara ceza verilmesi maddesinin zaten bulunuyor olması gösterildi. Rusya Anayasa Mahkemesi de tasarı için olumsuz görüş bildirdi" dedi.

Gerekçe: Somut 'delil' yok

Leviçev, "Mahkeme olumsuz sonuca gerekçe olarak, tasarıda soykırımla ilgili hiçbir somut verinin yer almaması ve Rusya’da inkârın yaygın bir kanı olmamasına vurgu yapıldı” diye konuştu.

Rusya’da gündemden düşen ‘soykırımı inkar yasa tasarısı’ astronomik cezalar içeriyordu. İki siyasi parti tarafında hazırlanan yasada 12 bin ile 20 bin TL arasında para cezasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis de öngörüyordu.