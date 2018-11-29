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Rusya, Erdoğan'a mı cevap verdi: Kerç Boğazı olayında arabulucuya ihtiyacımız yok

"Kiev'e çok net bir sinyalin gönderilmesi gerektiği ortada"

29 Kasım 2018 18:18

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Azak Denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan Kerç boğazında yaşanan gerilimle ilgili arabulucuya gerek görmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile dün telefonda görüştüğü ifade edilmişti. Erdoğan'ın Putin ve Poroşenko ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki gerilim ele alındığı öğrenilmişti. Gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan krizin çözümünün önemine vurgu yaptığı basına servis edilmişti. Basına yansıyan bu haberlerden sonra Lavrov’dan “Arabulucuya ihtiyacımız yok” açıklaması geldi.

Paris’te düzenlenen basın toplantısında Moskova'nın, olayın arabulucuya gerek görülecek kadar ciddi boyutlara ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, "Herhangi bir arabulucuya gerek görmüyorum. Bunun tamamen bir uygulama sorunu olduğunu düşünüyorum ve eğer Ukrayna tarafı, Avrupa'daki partnerleri gibi ileride bu tür olayların yaşanmamasını istemiyorsa, öncelikle Kiev'e çok net bir sinyalin gönderilmesi gerektiği ortada. Bunu biz değil, bu tür provokasyonların ileride önüne geçilmesi için Ukrayna yönetimiyle çok yakın temasta bulunanlar yapmalı" dedi.

 

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