Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'da yer alan bir köşe yazısında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dış politikada kendini zor bir duruma soktuğu belirtilerek "Birçok Batılı analizciye göre, artık Erdoğan’ın günleri sayılı" denildi.

Komsomolskaya Pravda gazetesi köşe yazarı İsrael Şamir tarafından kaleme alınan yazıda Erdoğan'a Rusya ile dostane ilişkilere başlama önerisinde bulunuluyor: "Rusya, Erdoğan’a dostluk eli uzatabilir ve onu kurtarabilir. Ama Suriye konusundaki tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Zaten Mısır’daki karışıklıktan sonra, bu durum yine kaçınılmaz oldu. Erdoğan Suriye oyununu kaybetti; ama bu dünyanın sonu değil. Rusya’yla dost olarak kurtulabilir."

İsrael Şamir'in Rusya Analiz sitesinde Türkçe olarak yayımlanan "Türkiye Başbakanı’na yardım etme zamanı geldi mi?" isimli makalesinin bir kısmı şöyle:

"Erdoğan, İsrail’in Mısır’daki askeri darbeyi desteklediğini ve Türkiye’deki ajanlarını kendisine karşı harekete geçirdiğini fark etti. Zaten bunu fark etmemek de zordu. Önemli bir İsrail gazetesi olan Jeruselam Post, Erdoğan’ı Hitler’le ve Ahmedinejad’la karşılaştırmıştı. Ve Mısır’da yönetime el koyan General Sisi’yi halkın kurtarıcısıymış gibi yere göğe sığdıramamıştı. Erdoğan, İsrail-Amerika-Suudi Arabistan ekseninin hem kendisini hem de partisini yıkmak ve Türkiye iktidarlığını NATO askerlerine devretmesini istediğini anladı. Erdoğan’ın birçok generali tutuklatabilmesi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırabilmesi kendisi için iyi oldu, yoksa şimdiye onu çoktan devirmişlerdi. ABD ve Suudi Arabistan’la yaptığı işbirliği ve Suriye isyanına verdiği destek Erdoğan’a çok pahalıya patladı. Birçok Batılı analizciye göre, artık Erdoğan’ın günleri sayılı.

Yakın Doğu’da Rus diplomasisi için kritik anlar başlıyor. Rusya, Erdoğan’a dostluk eli uzatabilir ve onu kurtarabilir. Ama Suriye konusundaki tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Zaten Mısır’daki karışıklıktan sonra, bu durum yine kaçınılmaz oldu. Erdoğan Suriye oyununu kaybetti; ama bu dünyanın sonu değil. Rusya’yla dost olarak kurtulabilir.

Önümüzdeki haftalar ve aylar, Türkiye’nin ve Rus-Türk ilişkilerinin kaderini belirleyecek. Şu anda yanlış yapmamak, Erdoğan’a durumu kurtarma, Suriye politikasında u dönüşü yapma ve görevi yakın arkadaşlarına teslim etme şansı vermek önemlidir. Rusya açısından ise Türkiye ile dostluk, hem Şam’ın hem de Kiev’in anahtarı olacaktır."

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