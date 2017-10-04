Rusya, El Nusra liderini vurdu

Rusya, El Kaide’nin eski Suriye kolu olan El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Tahrir el Şam) lideri Ebu Muhammed el Colani’nin bir hava saldırısında ağır yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hava saldırısı dün Nusra liderlerinin İdlib’deki bir toplantısına düzenlendi. Saldırıda El Nusra’nın 12 saha komutanı ve 50 koruma öldürüldü, Colani ağır yaralandı.

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Hava saldırısı sonucunda eski El Nusra lideri Ebu Muhammed Culani çok sayıda ağır yara aldı, elini kaybetti ve bağımsız kaynaklara göre, durumu kritik" açıklamasında bulundu.