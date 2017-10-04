T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, El Nusra liderini vurdu

Saldırıda El Nusra'nın 12 saha komutanı ve 50 koruma öldürüldü

04 Ekim 2017 13:00

Rusya, El Kaide’nin eski Suriye kolu olan El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Tahrir el Şam) lideri Ebu Muhammed el Colani’nin bir hava saldırısında ağır yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hava saldırısı dün Nusra liderlerinin İdlib’deki bir toplantısına düzenlendi. Saldırıda El Nusra’nın 12 saha komutanı ve 50 koruma öldürüldü, Colani ağır yaralandı.

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Hava saldırısı sonucunda eski El Nusra lideri Ebu Muhammed Culani çok sayıda ağır yara aldı, elini kaybetti ve bağımsız kaynaklara göre, durumu kritik" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

RusyaSuriyeİdlibEl NusraEbu Muhammed el Colani

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24