Rusya: El Nusra konusunda ABD'ye güvenmiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Fetih el Şam Cephesi'ne (El Kaide'den ayrılmadan önceki adıyla El Nusra) hava saldırısı düzenlenmesi konusunda ABD'ye yüzde 100 güvenemediklerini belirtti.

Rus NTV kanalından Kirill Pozdyakov'a verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki Batı'nın Suriye'deki yükümlülükleriyle başa çıkamadığını belirten Lavrov, "Suriye'de IŞİD ve söylediklerine göre El Nusra'ya karşı çalışan ABD liderliğindeki Batı ve onların koalisyonu, yükümlülükleriyle başa çıkamıyor" dedi.

“Suriye toplantısının amacı…”

BM Güvenlik Konseyi'nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü Suriye toplantısına da değinen Lavrov, bu toplantının, dikkatleri, ABD öncülüğündeki koalisyonun 17 Eylül'de Deyr ez Zor yakınlarında Suriye ordusu mevzilerine yönelik düzenlediği bombardımandan uzaklaştırmak için düzenlendiğini ifade etti.

“BBC ve CNN’in Suriye’de gerçekleşmiş gibi servis ettiği görüntüler Irak’tan”

Lavrov, 20 Eylül'de Halep yakınlarında bir insani yardım konvoyuna düzenlenen saldırıyla ilgili dikkatli ve ayrıntılı bir soruşturma yapılması için de bir kez daha çağrıda bulundu: "Kimseyi suçlamak istemiyorum. BBC ve CNN de dahil olmak üzere önde gelen Batılı televizyon kanallarının gerçekleri çarpıtıp Irak'ta birkaç yıl önce gerçekleşmiş olayların görüntülerini bugün Suriye'de gerçekleşmişler gibi servis ettiklerini çok iyi biliyoruz. O nedenle bu noktada çok detaylı bir soruşturma talep ediyoruz." Suriye'deki ateşkesin çökmesine neden olarak gösterilen bu iki olaya karşın, Lavrov, anlaşmanın 'ölmüş kabul edilemeyeceğini' vurgulayıp Moskova'nın hâlâ anlaşmaya bağlı olduğunu söyledi.

“Koalisyonun El Nusra’ya dokunmaması komik”

Lavrov, ABD'nin anlaşmadan çıkmaya çalışıp çalışmadığı sorusunaysa "Bence hayır" yanıtını verdi ve ekledi:

"Ne yazık ki ABD'nin eylemleri, anlaşmamızın yürürlüğe girmesinden önce kağıtta olanlardan farklı koşulların yerine getirilmesini istediğini gösteriyor. Orada (anlaşma metninde) birinci sırada muhaliflerin teröristlerden ayrılması gerekliliğinin yer aldığını herhalde herkes biliyor." Bunların yanı sıra Lavrov, ABD liderliğindeki koalisyon Suriye'de yalnızca IŞİD'i hedef alıp Fetih el Şam'a saldırı düzenlemezken ABD'ye güvenmenin zor olduğunu belirtti. Lavrov şunları söyledi: "(ABD Dışişleri Bakanı) John Kerry'nin bana her defasında Nusra'nın IŞİD ile aynı terör tehdidini oluşturduğunu söylemesine rağmen ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye'de IŞİD'i hedef alıp El Nusra'ya dokunmaması komik. Artık kime inanacağımı bilmiyorum. Onlara kesinlikle yüzde 100 inanamam.”

“Putin doğruladı”

Öte yandan Lavrov, Pentagon'un ABD Başkanı Barack Obama'nın emirlerine uymuyormuş izlenimi verdiğini belirtti. "ABD'nin Başkomutanı Barack Obama, Rusya'yla işbirliği yapılmasına destek verdi. Bu konuda bana güvence verildi. Obama'nın kendisi de bunu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le Çin'de (5 Eylül'de) yaptığı görüşmede doğruladı" ifadelerini kullanan Lavrov, "Belli ki ABD ordusu başkomutanlarına pek itaat etmiyor" diye konuştu.

“Tanrıya şükür Suriye anlaşmasına artık herkes ulaşabilecek”

Bu arada Lavrov, Kerry ile 9 Eylül'de Cenevre'de gerçekleştirdikleri görüşmede üzerinde anlaştıkları Suriye anlaşmasının yayımlandığını duyurdu. Lavrov, "Tanrıya şükür artık bu anlaşmaya herkes ulaşabilecek, anlaşma yayımlandı. Bu yüzden her taraf ne yapmakla yükümlü olduğundan emin olabilir" ifadelerini kullandı. Rus yetkililer en başından beri anlaşmanın kamuya açıklanması gerektiğini söylüyordu. ABD ise buna karşı çıkıp anlaşmanın gizli kalmasını istiyordu. Fakat geçen hafta anlaşmanın bir bölümü AP ajansına sızdırılmıştı.