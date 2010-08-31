-RUSYA EKONOMİSİ 6 AYDA YÜZDE 4 BÜYÜDÜ MOSKOVA (A.A) - 31.08.2010 - Rusya ekonomisi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüdü. Rusya Federal İstatistik Ofisi'nin (Rosstat) verilerine göre, ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) yılın ilk yarısında 2009 yılının ilk altı ayına göre yüzde 4 büyüme kaydetti. Rosstat'ın açıkladığı rakam, Ekonomi Bakanlığı'nın Temmuz ayında açıkladığı yüzde 4,2'lik ilk yarı büyüme verisine oranla daha düşük oldu. Rusya ekonomisi, küresel ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl yüzde 7,9 oranında daralmıştı. Resmi tahminlere göre, ülke ekonomisi bu yıl yüzde 4 düzeyinde büyüyecek. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,25, gelecek yıl ise yüzde 4 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.