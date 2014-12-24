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Dünya

Rusya: Ekonomik durum 2008 krizinden daha kötü

Rusya Başbakanı Medvedev, Rusya'nın gelişmesini engelleyen birkaç ülke olduğunu savundu

24 Aralık 2014 09:18

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ülkenin resesyona girebileceği uyarısında bulundu. Medvedev, "Rusya ekonomisi, 2008 krizinden daha kötü bir durumda" dedi.  

 Partisinin toplantısında konuşan Medvedev, Rusya'nın stratejik amaçlarından ve sosyal harcamalarından vazgeçmeyeceğini, aksi durumda ülkenin resesyona girebileceğini ifade etti.

Rusya'nın gelişmesini engelleyen birkaç ülke olduğunu savunan Medvedev, bu nedenle, ülke ekonomisinin şu anda 2008 krizinden daha kötü bir durumda olduğunu dile getirdi.  

Medvedev, rubledeki aşırı değer kaybının da ekonomiye zarar veren diğer bir etken olduğunu kaydetti.  

Rusya Merkez Bankası'nın çarşamba günü piyasalara müdahaleyi sınırlandıracağını açıklamasının ardından, Rus rublesi dolar ve euro karşısında büyük değer kaybetmişti.

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