Rusya: Eğitimin iki ülke arasında patlak veren krize dâhil edilmesini istemiyoruz

Türkiye'nin, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait savaş uçağını düşürmesinin ardından gerilen Rusya-Türkiye ilişkilerinin ülkedeki öğrencilerin etkilemesini istemediklerini belirten Rusya Eğitim Bakanı Dmitri Livanov, “Bu gruptaki Türk vatandaşlarının provokasyonların hedefi olmaması için üniversitelere sıkı talimatlar verdik” dedi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, son günlerde Rusya’nın birçok şehrinde eğitim gören Türk öğrencilerden gelen şikâyetlerin artması üzerine, Rusya Eğitim Bakanı Dimitri Livanov'dan açıklama geldi. Rusya’da eğitim gören Türk öğrencilerle ilgili özel açıklama yapan Livanov, şunları söyledi:

“Üniversitelerimizde eğitim gören Türk vatandaşı öğrencilere yönelik hiçbir yaptırım uygulanması söz konusu değil. Krizden önce neyse, şimdi de aynı şekilde eğitimlerine devam edebilecekler. Bu amaçla tüm üniversitelerimize tebligatlar göndererek, Türk öğrencilerin koruma altına alınması talimatı verdik. Türk öğrencilerin olası provokasyonlardan korunmasını istedik. Biz eğitimin iki ülke arasında patlak veren krize dâhil edilmesini istemiyoruz. Eğitimlerine sorunsuz devam etmeleri için gerekli koşullar sağlanacak.”

Rusya Eğitim Bakanı Livanov, ülkelerinde bin kadar Türk öğrencinin eğitim gördüğünü açıklarken, Türkiye’de yükseköğrenim gören Rus öğrenci sayısının ise yaklaşık 100 olduğunu belirtti.