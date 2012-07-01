Rusya: Düşürülen Türk uçağıyla ilgili objektif verilere sahibiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Suriye tarafından düşürülen Türk uçağı ile ilgili objektif verilere sahip olduklarını ve paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Ria Novosti’nin verdiği haberde Türk Hava Kuvvetlerine ait keşif uçağının Suriye tarafının kendi karasularında, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın ise uçağın uluslararası karasularda vurulduğunu ve parçalarının ise Suriye karasularına düştüğünü iddia ettiğini hatırlatarak Lavrov’un, “Bizim kendi objektif gözlem ve verilerimiz var ve bunları paylaşmaya hazırızö dediğini yazdı.



