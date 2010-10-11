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Dünya

Rusya düşmanı yanıltmak için maket kullanmış

Rusya'nın düşmanı yanıltmak ve ordusunu daha güçlü göstermek için şişme silahlar kullandığı belirtildi.

11 Ekim 2010 03:00

T24 - Rusya'nın düşmanı yanıltmak ve ordusunu daha güçlü göstermek için şişme silahlar kullandığı belirtildi.



Savaş alanında silahların gücü kadar, düşmanı şaşırtma kabiliyetinin de büyük stratejik öneme sahip olduğunu düşünen Rusya ordusu, bu amaçla 'şişme silahları' kullanıma soktu.

Asıllarına tıpatıp benzeyen şişme tanklar ya da radar sistemleri, kolayca taşınabilmenin yanısıra, maliyet açısından da çekici geliyor.

Can simidi gibi şişirilen silahları stratejik noktalara tuzak olarak yerleştiren Rus ordusunun bu şekilde düşmanı kandırmayı hedeflediği bildiriliyor.

Askerler tarafından şişirilen silahlar arasında tank, S-300 roket atar, kamyon ve roketler yer alıyor.

Şişme silahlar MIG jetleri ve radar istasyonlarına değin uzanan çok geniş bir yelpazeyi de kapsıyor.

Rusya'nın şişme silahlarının dünyadaki en sofistike askeri tuzaklardan biri olduğu bildiriliyor.

Kolay taşınabilmesi için çok hafif bir maddeden imal edilen Rusya'nın şişme silahları, düşman radarlarını ve termal kameraları kandırma özelliğine de sahip.

Şişme silahlar, eskiden balon imal eden bir fabrikada üretiliyor.

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