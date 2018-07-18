Rusya, Dünya Kupası'ndan 13.7 milyar dolar kazandı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine katkısının 850 milyar rubleyi (yaklaşık 13,7 milyar dolar) geçtiğini açıkladı. Lomidze, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın tarihin en yüksek maliyetli şampiyona olduğunu belirtti.

Dünya Kupası kapsamında Rusya’da çok sayıda altyapı yatırımının yapıldığını anımsatan Lomidze, “Şampiyonanın Rusya gayri safi milli hasılasına katkısı yüzde 1 yani 850 milyar rubleden daha fazla oldu. Bu rakam, şampiyona için yapılan harcamaları karşılıyor diyebiliriz” diye konuştu.

Rus Sberbank tarafından yapılan araştırmaya göre, Rusya'yı ziyaret eden yabancılar Dünya Kupası boyunca ülkede yaklaşık 1,5 milyar dolar harcadı.

Geçen yıl aynı dönemde Rusya'da düzenlenen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası boyunca ise yabancılar yaklaşık 700 milyon dolar harcarken, şampiyona boyunca yabancıların en popüler ziyaret noktası olan Moskova’daki Nikolskaya Caddesi'nde iş yerlerinin gelirleri şampiyona öncesine kıyasla yaklaşık üç buçuk kat artarak 4 milyon dolara ulaştı. Araştırmada yabancıların söz konusu dönemde satın aldıkları biletler ve otel harcamaları yer almıyor.

2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Moskova, St. Petersburg, Soçi, Yekaterinburg, Saransk, Rostov, Kazan, Kaliningrad, Samara, Volgagrad ve Nijniy Novgorod şehirlerini ziyaret eden yabancı turist sayısında yüzde 15'lik ve yerli turist sayısında ise yüzde 20 ila 25'lik artış yaşandığı tahmin ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin büyüklüğüne işaret edilerek, “Rus ekonomisinin büyüklüğü ve Dünya Kupası’nın sınırlı süresi göz önünde bulundurulduğunda, turnuvanın ekonomik açıdan etkisinin sınırlı olacağı kanaatindeyiz” değerlendirmesi yapılmıştı.