Rusya 'dost olmayan' ülkelere borçlarını ruble ile ödeyecek

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cumartesi günü imzaladığı kararnameye göre, ülkedeki sermaye kontrollerinin devam ettiği bir ortamda temerrütleri önlemek amacıyla, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre söz konusu kararname, ulus devlet ve kurumsal borçluların alacaklılara ödeme yapmaları için geçici kurallar getirdi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına karşı “düşmanca faaliyetlerde bulunan ülkelerin listesinin iki gün içinde hazırlayacağı aktarıldı.

Yabancı para cinsinden Rus şirket tahvilleri son günlerde, Rusya’ya uygulanan yaptırımların etkisiyle dip seviyelere geriledi. Rus hükümeti ise yaptırımlara cevap olarak, tahvil sahiplerinin faiz ve anapara ödemelerini almasını kısıtlayabilecek yabancı para birimlerine olan erişimi önemli ölçüde azaltma yoluna gitti.