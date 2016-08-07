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Spor

Rusya doping suçlamaları yüzünden Paralimpik Oyunları'ndan ihraç edildi

Rusya, olimpiyatlarda 'devlet eliyle' doping yapmakla suçlanıyor

07 Ağustos 2016 22:01

Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rusya'nın doping yaptığı gerekçesiyle Rus atletleri Rio 2016 Olimpiyatları'nda Paralimpik Oyunları'ndan ihraç etti.

Komite'nin kararı geçen ay yayınlanan Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) raporunun ardından geldi.

Adını WADA'nın raporu hazırlayan ekibinin başında bulunan Kanadalı hukuk profesörü Richard McLaren'dan alan ve 'McLaren raporu' olarak bilinen belgede Rusya, olimpiyatlarda 'devlet eliyle' doping yapmakla suçlanıyor.

Uluslararası Atletizm Federasyonlar Birliği de (IAAF), Rus atletleri Rio Olimpiyatları dahil tüm uluslararası müsabakalardan men etmişti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Philip Craven, Pazar günü yaptığı açıklamada 'Rusya'nın dopingle mücadele sisteminin çöktüğünü ve yolsuzluğa bulaştığını' söyledi.

Craven, Rusya'nın Paralimpik Komitesi'nin Uluslararası Komite'nin yönetmeliğiyle uyumsuzluk gösterdiğini belirtip "Sonuç olarak Rus Paralimpik Komitesi derhal geçerli olmak üzere uzaklaştırılmıştır" dedi.

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