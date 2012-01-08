Rusya donanması Suriye sularında

T24 - Moskova, Şam hükümetine verdiği desteği sürdürüyor. Rusya'nın gönderdiği yeni bir donanma, Suriye'nin Tartus limanına demirledi.



Suriye resmi haber ajansı SANA'nın dün gece bildirdiğine göre, bir Rus donanması Suriye'nin Tartus deniz üssüne yanaştı.



Şam ve Moskova arasındaki sağlam bağın göstergesi olarak nitelendirilen hareket, donanmada çalışan bir Rus yetkili tarafından, "Gemilerimiz Suriye kıyılarına yanaştı. Bu ziyaret, iki ülkeyi yakınlaştırma ve dostluk bağlarını güçlendirme amacı taşıyor" şeklinde yorumlandı.



SANA, "Tartus'a yanaşan Rus donanmasının kaptanları Suriye halkına dostluk duygularını bildirdi" açıklamasının yaparken, Tastus üssünün yöneticisi Atef e- Nadaf, "Rusya'nın Suriye halkına karşı tutunduğu saygılı tavır karşısında hürmetlerini sunduğunu" belirtti.



Suriye'nin hükümete yakın özel gazetesi el Vatan, geçen Salı, bir Rus filosunun Tartus'a gelip 6 gün demirleyeceğini bildirmişti. Gazetedeki haberde, bu filoda savaş gemileri, denizaltılar, savaş uçakları, helikopterler ve uçaksavar füzeler bulunacağı öne sürülmüştü.



Mart'ta başlayan ve bugün de sürmekte olan Beşar Esad karşıtı isyanda Suriye hükümetinden yana tavır alan Rusya, bu son donanma desteğiyle, Esad'ın yanında olmaya kararını sürdürdüğünün sinyalini verdi.



Rusya, Birleşmiş Miller (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ekim ayında gündeme getirdiği Suriye'ye silah ambargosu uygulama karar tasarısını veto etmişti. Rusya gibi daimi BM üyesi olan Çin de veto kararı alarak, Suriye'ye ambargonun engellenmesini sağlamıştı.

