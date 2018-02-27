Rusya: Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi için açılan koridor top atışına tutuldu

Rusya Ordusu, 5 saatlik ateşkes ilan edilen Doğu Guta'da sivillerin tahliyesi için açılan insani koridorun top atışına tutulduğunu bildirdi.

Duvar'da yer alan habere göre, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde insani koridor açılması için bugün sabah ilan edilen ateşkesin ardından Rusya Ordusu’ndan açıklama geldi.

Açıklamada “Ceyşül İslam örgütleri insani koridoru top ateşine tutulduğu için siviller Doğu Guta’dan ayrılamıyor” bilgisine yer verildi.

Ne olmuştu?

Şam’ın, El Nusra ile Ceyşül İslam örgütlerinin kontrolünde olan Doğu Guta banliyösü, uzun süredir Suriye ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Doğu Guta’ya yönelik hava saldırılarında bir haftada 400’den fazla kişinin öldüğü belirtilirken, Rusya ve Suriye ateşkes sağlanamaması konusunda bölgedeki ‘teröristleri’ sorumlu tutmuştu. Son olarak cumartesi günü Güvenlik Konseyi’nde, Rusya’nın da onay verdiği ateşkes çağrısı yapılmıştı.