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Dünya

Rusya: Doğu Guta'da insani koridorlar açıldı, sıra militanların sivillere engelleri kaldırmasında

"Tanf ve Rukban Sığınmacı Kampı'na erişim sağlanmalı"

28 Şubat 2018 15:11

BM Güvenlik Konseyi'nin, insani yardımların ulaşabilmesi için Suriye genelinde ateşkes çağrısı içeren 2401 sayılı kararıyla Doğu Guta'da insani koridor açıldığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, sivillerin tahliyesine engel olan militanların buna son vermesine geldiğini ifade etti.

Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumunda konuşan Lavrov, "Rusya, Suriye hükümetiyle birlikte Doğu Guta'da insani koridor açıldığını duyurdu. Şimdi sıra, Şam'a saldırılarını sürdürerek insani yardımların ulaştırılmasını ve sivillerin tahliyesini engelleyen militanlar ile onların sponsorlarında" dedi.

"Tanf ve Rukban Sığınmacı Kampı'na erişim sağlanmalı"

Suriye'nin siviller açısından bir diğer hassas bölgesi olan Tanf ve Rukban sığınmacı kampındaki duruma değinen Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bölgenin tamamına erişim sağlama çağrısı yaptı.

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