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Dünya

Rusya Doğu Guta’da ateşkes rejimini devreye sokmayı önerdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Suriye Ateşkes Merkezi Başkanı Sergey Kuralenko, Doğu Guta’daki çatışmasızlık bölgesinde 28-29 Kasım tarihlerinde tüm taraflara ateşkes rejimini devreye sokmayı önerdiklerini söyledi

28 Kasım 2017 13:22

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Suriye Ateşkes Merkezi Başkanı Sergey Kuralenko, Doğu Guta’daki çatışmasızlık bölgesinde 28-29 Kasım tarihlerinde tüm taraflara ateşkes rejimini devreye sokmayı önerdiklerini söyledi.
Kuralenko basın toplantısında yaptığı açıklamada, \"Ateşkes rejiminin her türlü ihlalini ortadan kaldırmak için Doğu Guta’da bulunan üçüncü çatışmasızlık bölgesinde 28-29 Kasım tarihlerinde krizin tüm taraflarına ateşkes rejimi uygulamayı teklif ettik\" diye açıkladı.
Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan haberde, bu önlemlerin çatışmasızlık bölgesinin batı kısmındaki krizi azaltmaya yardımcı olacağı belirtildi.

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