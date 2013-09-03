Rusya açıkladı, İsrail kabul etti: ABD ile füze test ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de iki balistik füzenin fırlatıldığını tespit ettiklerini açıkladı. İsrail, Akdeniz'de ABD ile ortak füze testi gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail ordusu, "Doğu Akdeniz'de bir hareket tespit etmedik" açıklaması yapmıştı. İsrail devlet makamlarınca yapılan açıklamada ise, Akdeniz'de ABD ile birlikte orta füze testi yapıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de iki balistik füzenin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti, Doğu Akdeniz'deki iki "balistik hedef"in Rusya balistik füze erken uyarı sistemi tarafından tespit edildiğini duyurdu. Rus haber ajansı Ria, Şam'daki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, tespit edilen iki hedefin Akdeniz'e düştüğünü ileri sürdü.

Rusya'nın Sesi radyosunun internet sayfasında yer alan haberde de, Doğu Akdeniz'den fırlatılan iki füzenin, Rusya'nın güneyindeki Armavir'de bulunan balistik füze erken uyarı sistemi tarafından Türkiye saatiyle 09.16'da tespit edildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü, iki balistik objenin Akdeniz'in ortasından, Akdeniz'in doğusuna doğru fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Putin bilgilendirildi

Haberde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği de vurgulandı.

İsrail: ABD ile füze test ettik

İsrail, Akdeniz'de ABD ile birlikte orta füze testi yaptıklarını açıkladı. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada ise, Doğu Akdeniz'de herhangi bir hareket gözlemlemedikleri belirtilmişti.

Suriye: Biz de tespit edemedik

Lübnan'daki El Manar televizyonuna konuşan bir Suriyeli yetkili de, füze savunma sistemlerinin, herhangi bir füze fırlatıldığı uyarısını kendilerine vermediğini söyledi.

ABD: Biz atmadık

Amerikan CBS News televizyonuna konuşan bir ABD'li yetkili, Akdeniz'de konuşlandırılan savaş gemisi ve uçaklarından herhangi bir füze fırlatılmadığı belirtildi.

Elçiliklerden açıklama

Rusya'nın "Akdeniz'de iki balistik hedef tespit ettik" açıklamasına Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği ile Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'nden de iki yorum geldi.

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği, olayla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını duyururken, Suriye'deki Rusya Büyükelçiliği, Şam'da herhangi bir patlama olduğu duyumunu almadıklarını belirtti.

Rusya'dan uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Suriye'ye olası bir askeri müdahalenin, uluslararası ilişkiler sisteminin bütününü etkileyeceği ifade edildi.