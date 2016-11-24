Rusya Dışişleri, uçak krizi hakkında konuştu: Türk tarafı gereken dersleri aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin üzerinden bir yıl geçmesi için "Türk tarafının gereken dersleri aldığını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Zaharova, haftalık basın toplantısına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısına katılmak üzere 1 Aralık'ta Alanya'yı ziyaret edeceğini açıklamakla başladı.

"Lavrov'un da katılacağı toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar ele alınacak"

Toplantının, Türk F16'larının Rus Su-24 uçağını tam bir yıl önce düşürmesinden bu yana ilk kez gerçekleştirileceğini anımsatan Zaharova, Alanya'da ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası sorunlar ele alınacağını belirtti. Suriye'deki durumun da gündemde olacağı toplantıda uluslararası terörizmle mücadelenin etkisinin nasıl yükseltilebileceği de konuşulacak. Lavrov'un Alanya'yı ziyaret edeceği Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklanmıştı.

Zaharova'nın açıklamasıyla, Rus Dışişleri de Lavrov'un Alanya'ya gerçekleştireceği ziyareti resmen doğrulamış oldu.

"Türkiye ile ilişkilerin eski haline dönmesi zaman alacak"

Bu arada Zaharova, Türk F16'larının Rus Su-24 uçağını düşürmesinin üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına ilişkin bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl önce gerçekleşen trajediye gelince, bununla ilgili yorum yapması gereken biz değil, Türk tarafıdır. Türk tarafının gereken sonuçları çıkarıp gereken sözleri söylemesi ardından ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alındı. Türk tarafının gereken dersleri aldığını düşünüyorum."

Zaharova, "Rus tarafında, ikili ilişkilerin eski hâline döndürülmesine yönelik istek olsa da bu zaman alacak. Zira İlişkileri bozmanın çok kolay, onları yeniden kurmanın ise çok zor olduğunu pek çok kez söyledik" diye ekledi.