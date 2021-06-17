Rusya Dışişleri: Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini üstlenmesi ABD-Taliban anlaşmasına aykırı

Zaharova, "Herhangi başka bir ülke gibi Türkiye'nin Afganistan'daki askeri birliğini tutması, ABD ile Taliban arasında Doha'da imzalanan anlaşmaya hukuki açıdan ters düşer. Bu belge, yabancı birliklerin 1 Mayıs'a kadar tümüyle çekilmesini öngörüyor. Bu süre, 11 Eylül 2021'e ertelendi ve Taliban hareketi bununla ilgili olumsuz görüşünü açıkladı" dedi.

Sputnik'in haberine göre; bu konudaki nihai kararın ölçülü bir şekilde ve Afgan taraflar arasındaki ulusal uzlaşı süreçlerini teşvik etme amaçları doğrultusunda alınmasından yana olduklarını anlatan Zaharova, "Sorulması mantıklı olacak bir soru daha var. Neden ülkenin ana havaalanının güvenliği Afgan güvenlik güçlerine bırakılamıyor? 20 yılda Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve donatımına milyarlarca dolar harcandı. Afgan güçlerinin ülkelerinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili görevleri kendi başlarına yerine getirecek düzeyde hazır olduğuna dair açıklamaları ABD ve NATO yetkililerinden tüm bu yıllar boyunca düzenli olarak duyduk. Ancak şimdi, NATO ülkelerine göre Afgan güçlerine güvenilmiyor" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Afganistan'daki Kabil Havalimanı neden önemli, Türkiye'nin önerisi ne anlama geliyor?