Rusya Dışişleri: Tarihte bugün; 1878'de Rus askerleri Sofya'yı Osmanlı zulmünden kurtardı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rus ordusunun Sofya'da Osmanlı güçlerini yendiği 4 Ocak 1878 tarihinin yıldönümüne dair bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1878'de bugün, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rus askerleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı Osmanlı zulmünden kurtardı" denildi.

Paylaşımda, Sofya'da yaşayanların Rusları coşkuyla karşıladığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan daha detaylı bir paylaşımda, Rusların 4 Ocak'ta Sofya'yı savaşmadan aldığı, çünkü Osmanlı ordusunun bir gece öncesinde şehri terk ettiği belirtildi.

Facebook paylaşımında, "Sofya'nın kurtarılması Rus ordusu için Konstantiniyye'ye giden yolu açtı ve Ayastefanos Antlaşması'nın imzalanmasını yakınlaştırdı. Bu barış anlaşması Rusya için bir zaferdi" denildi.

Paylaşımlara Rus general Gurko'nun Sofya'ya girişini resmeden bir eser eşlik etti.

93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı büyük bir yenilgi almış, Rus ordusu Yeşilköy civarına kadar ilerlemiş ve Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar'da ciddi toprak kayıpları yaşamıştı.