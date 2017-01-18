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Dünya

Rusya Dışişleri : Suriye’de kördüğüm Türkiye ile çözüldü

"Donald Trump yönetimini Astana’ya davet ediyoruz"

18 Ocak 2017 09:49

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de ateşkesin ilan edilmesi ve Astana sürecine geçilmesinin Türkiye’nin verdiği destek sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya Suriye’ye müdahale etmese Şam’ın 2-3 hafta sonra düşebileceğini de kaydetti.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, dün Moskova’daki basın toplantısında 2016 yılını değerlendiren Sergey Lavrov özetle şunları söyledi:

Türkiye’nin desteği 

“ABD ile Rusya’nın kurduğu Suriye temas grubu yıllarca yerinde saydı. Batılı ülkeler hep önce (Esad gitmeli, masaya sonra oturulmalı) tutumu izledi. Bizim ısrarla ‘Ilımlı muhalefet ile teröristleri birbirinden ayıralım’ çağrımız cevapsız kaldı. Rusya’nın Türkiye ile başlattığı ortak girişimler bu kördüğümün çözülmesini sağladı. Halep’in kurtarılması, Suriye genelinde ateşkes ilanı ve Astana süreci bu işbirliği sayesinde mümkün oldu.”

Astana süreci 

“‘Astana’da önceki görüşmelerden farklı ve umut verici ne var’ sorusuna gelince. Çözüm masasına oturduğumuzda muhalefet cephesinde sürekli Suriye dışında bulunan birileri çıkıyordu. Savaş halindeki Suriye’nin içinden kimse yoktu. Astana’da Suriye’de köy, şehir ve kasabaları ele geçiren ve muhalefet olduklarını söyleyen silahlı gruplar da olacak. Biz ilk defa Astana’da bu silahlı grupların da siyasi diyalog sürecine dahil edilmesine yeşil ışık yakmış oluyoruz. Tabi DEAŞ ve El Nusra gibi uluslararası terörist örgütler sürecin dışında.”

‘Süreci baltalamak isteyenler var’: Bazı Avrupa ülkelerinin dışında kaldıkları için Astana sürecini baltalamak istediğini öne süren Sergey Lavrov, “Rusya-Türkiye-İran sürecin garantör ülkeleri olarak bu hususta yoğun çaba sarf ediyor” dedi.

"ABD’yi Astana’ya davet ediyoruz" 

Lavrov, Astana’da 23 Ocak’ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerine ABD’nin de davet edildiğini de doğruladı. Lavrov, “Rusya-Türkiye-İran olarak Suriye krizine kalıcı çözüm bulunması için BM ve ABD temsilcilerini de davet edeceğiz. Görevi 20 Ocak’ta devralacak Donald Trump yönetimini Astana’ya davet ediyoruz. Buraya uzman heyet göndermesini ve uluslararası terörizme karşı üçlü grupla yapıcı çalışmalar gerçekleştirmesini bekliyoruz” dedi.

"Federal yapıya halk karar verir"

Rus bakan Lavrov’un “Bağımsız, egemen ve bölünmez Suriye korundu” vurgusuna Kürdistan-24 televizyon kanalından “Astana görüşmelerinde Suriye’de federal yapı oluşturulmasına Rusya destek verecek mi? Kürt azınlığın haklarını savunacak mı” sorusu geldi. Lavrov, “Bu soruya benden yanıt beklemeyin. Buna Suriye halkı yanıt vermeli. BM kararlarında Suriye yapısının tüm etnik azınlıkların çıkarları göz önünde bulundurularak çözüm bulunması şartı var. Rusya olarak bu çizgiyi izliyoruz” dedi. Lavrov, Eylül 2015’te Suriye’ye müdahale etmeseler başkent Şam’ın 2-3 hafta içinde teröristlerin eline geçebileceğini de belirtti.

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