Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılırsa, Kuzey Atlantik bloğu ile Rusya arasında bir çatışma alanına dönüşecekler

Sputnik'in haberine göre İspanya’nın ABC gazetesine konuşan Zaharova, “Finlandiya ve İsveç ittifaka katılırsa, Kuzey Atlantik bloğu ile Rusya arasında bir çatışma alanına dönüşecekler. Bunu, zaman içinde test edilmiş iyi komşuluk ilişkilerimiz de dahil olmak üzere sonuçlar takip edecek. İsveç ve Finlandiya halkları bunu mu istiyor?” ifadesini kullandı.
İsveç'ten ise Finlandiya'nın birliğe katılmak için "kesin" başvuru yapacağı yönünde açıklama yapıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun "neredeyse kesin" olduğunu iddia etti.