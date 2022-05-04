Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılırsa, Kuzey Atlantik bloğu ile Rusya arasında bir çatışma alanına dönüşecekler

İsveç'ten ise Finlandiya'nın birliğe katılmak için "kesin" başvuru yapacağı yönünde açıklama yapıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun "neredeyse kesin" olduğunu iddia etti.