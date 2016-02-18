T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Dışişleri Sözcüsü: Türkiye yalan söylüyor

''Rusya gizlice IŞİD'i destekliyor iddiası kabul edilemez''

18 Şubat 2016 16:47

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenliyor. Zaharova, 'Türkiye'nin Rus savaş uçaklarının Suriye'de sivilleri ve hastaneleri hedef aldığını söylerken yalan söylediğini' belirtti. Zaharova, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Rusya'nın gizlice IŞİD'i desteklediğini söylemesini de 'kabul edilemez' olarak niteledi.

 

Ankara ve Diyarbakır için başsağlığı diledi

 

Zaharova ayrıca, Ankara'da askeri servis aracının, Diyarbakır'da da askeri bir aracın hedef alındığı bombalı saldırılarda ölen ve yaralananların yakınlarına başsağlığı dilediklerini ifade etti. Rus sözcü, Türkiye'deki saldırıları 'endişe verici bir gidişat' olarak tanımladı.

 

Rusya'nın 'göçmen kartını' Ankara'ya baskı aracı olarak kullandığı suçlaması 'gülünç'

 

Zaharova, Rusya'nın 'göçmen kartını' Ankara'ya karşı baskı aracı olarak kullandığı yönündeki suçlamaları ise 'gülünç' olarak nitelendirdi.

 

'Ankara Kıbrıs'ta kendi çıkarlarını kovalıyor'

 

Bunların yanısıra Zaharova, Ankara'yı Kıbrıs görüşmelerine müdahale etmekle ve kendi çıkarlarını 'kovalamakla' da suçladı. Rus sözcü, Kıbrıs görüşmelerini yakından izlemeye devam ettiklerini de ekledi.

 

'Rus tehdidi, karlı bir sektöre dönüştü'

 

​Öte yandan Zaharova, Batılı ülkelerin gündeme getirdiği 'Rus tehdidiyle mücadele' tezinin 'karlı bir sektör hâline geldiğini' vurguladı.

​Zaharova, örnek olarak da ABD Dışişleri Bakanlığı'na 'Rus saldırganlığına karşı mücadele' için yaklaşık 1 milyar dolar bütçe verilmesini gösterdi.

 

'İngiltere çifte standart uyguluyor'

 

Zaharova, İngiliz BBC kanalının Rusya'daki yolsuzluk olaylarıyla ilgili hazırladığı filme de değindi.

​İngiltere'nin hem Rusya'yı yolsuzlukla suçladığını hem de Rusya'da yolsuzlukla suçlanan kişilere sığınma hakkı verdiğine dikkat çeken Zaharova, şu vurguyu yaptı: "İngiltere'ye giden bilindik suçlular birden 'insan hakları' tarafından korunuyorlar. İngiltere çifte standart uyguluyor ve bu insanları kendi amaçları için kullanmaktan çekinmiyor.”


 

 

 

ETİKETLER

rusyasuriyeışidtürkiyebaşbakan ahmet davutoğlurusya ışidi destekliyortürkiye yalan söylüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24