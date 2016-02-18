Rusya Dışişleri Sözcüsü: Türkiye yalan söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenliyor. Zaharova, 'Türkiye'nin Rus savaş uçaklarının Suriye'de sivilleri ve hastaneleri hedef aldığını söylerken yalan söylediğini' belirtti. Zaharova, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Rusya'nın gizlice IŞİD'i desteklediğini söylemesini de 'kabul edilemez' olarak niteledi.

Ankara ve Diyarbakır için başsağlığı diledi

Zaharova ayrıca, Ankara'da askeri servis aracının, Diyarbakır'da da askeri bir aracın hedef alındığı bombalı saldırılarda ölen ve yaralananların yakınlarına başsağlığı dilediklerini ifade etti. Rus sözcü, Türkiye'deki saldırıları 'endişe verici bir gidişat' olarak tanımladı.

Rusya'nın 'göçmen kartını' Ankara'ya baskı aracı olarak kullandığı suçlaması 'gülünç'

Zaharova, Rusya'nın 'göçmen kartını' Ankara'ya karşı baskı aracı olarak kullandığı yönündeki suçlamaları ise 'gülünç' olarak nitelendirdi.

'Ankara Kıbrıs'ta kendi çıkarlarını kovalıyor'

Bunların yanısıra Zaharova, Ankara'yı Kıbrıs görüşmelerine müdahale etmekle ve kendi çıkarlarını 'kovalamakla' da suçladı. Rus sözcü, Kıbrıs görüşmelerini yakından izlemeye devam ettiklerini de ekledi.

'Rus tehdidi, karlı bir sektöre dönüştü'

​Öte yandan Zaharova, Batılı ülkelerin gündeme getirdiği 'Rus tehdidiyle mücadele' tezinin 'karlı bir sektör hâline geldiğini' vurguladı.

​Zaharova, örnek olarak da ABD Dışişleri Bakanlığı'na 'Rus saldırganlığına karşı mücadele' için yaklaşık 1 milyar dolar bütçe verilmesini gösterdi.

'İngiltere çifte standart uyguluyor'

Zaharova, İngiliz BBC kanalının Rusya'daki yolsuzluk olaylarıyla ilgili hazırladığı filme de değindi.

​İngiltere'nin hem Rusya'yı yolsuzlukla suçladığını hem de Rusya'da yolsuzlukla suçlanan kişilere sığınma hakkı verdiğine dikkat çeken Zaharova, şu vurguyu yaptı: "İngiltere'ye giden bilindik suçlular birden 'insan hakları' tarafından korunuyorlar. İngiltere çifte standart uyguluyor ve bu insanları kendi amaçları için kullanmaktan çekinmiyor.”



