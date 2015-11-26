Rusya Dışişleri Sözcüsü, Fuat Avni'ye gönderme yaptı: Yazdıkları çok enteresan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus savaş uçağının kasıtlı olarak düşürüldüğünü savunurken Twitter fenomeni Fuat Avni’nin bir iddiasına yer verdi. Fuat Avni’nin ekim ayında ortaya attığı “Rus jeti düşürülecek” iddiasını hatırlatan Zaharova, NATO’ya da sert eleştiriler yöneltti.



Basın toplantısında uçak krizinin Türkiye ile ilişkileri tüm alanlarda olumsuz etkileyeceğini söyleyen Zaharova, şöyle konuştu: “Her alanı etkileyecek. Çünkü bu, emsali olmayan bir olay. Genelde bu tür olayların örnekleri çok az. Bu taktiksel bir tesadüf veya hata değil. Kasıtlı yapılan bir eylem. Bu arada, Amerikan basınındaki bir haberi size örnek verebilirim: Türkiye’nin kendisi kaç kere komşularının hava sahasını ihlal etmiş. Bizim bölgedeki niyetimiz ortada. Rusya bölgede gizli saklı işler, operasyon yapmıyor. Rusya bölgede terörle mücadele ediyor. Rusya herkesi de bölgede kurduğu enformasyon merkezine davet ediyor. Yaptıklarımız ortada.”



Fuat Avni’nin yazdıkları çok enteresan!





Basın toplantısında Twitter fenomeni Fuat Avni’nin iddialarını da hatırlatan Zaharova, şu ifadeleri kullandı: “Çok enteresan! Komsomolskaya Pravda gazetesinin 19 Ekim tarihli nüshasındaki haberde Türk blog yazarı Fuat Avni’nin iddiasına atıfta bulunulmuş. Aylar önce ortaya atılan iddiaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtemel yenilgi ve siyasi kariyerinin sona ermesini engellemek için Suriye’de Rus uçaklarını düşürmeye hazırlanıyor. Amaç, Rusya ve Türkiye’yi savaşın eşiğine getirmek. Bu iddialar, ünlü Türk blog yazarı Fuat Avni’ye ait.”



Sözcü Zaharova’nın atıfta bulunduğu 19 Ekim’deki Komsomolskaya Pravda gazetesindeki haberde ayrıca “Türkiye’deki kaynaklara” dayandırılan bazı iddialara şu ifadelerle yer veriliyor: “Türkiye’deki kaynaklarımız, seçimi kaybetme korkusuyla Erdoğan’ın ülkesini savaş/kaos ortamına sokacağına inanıyor. Bunu da kendi hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye’deki Rus uçaklarını havada vurarak yapacak.”



NATO’da kaos var; terörle mücadeleye ve terörün kaynaklarını aramaya devam edeceğiz





NATO’ya da sert eleştirilerde bulunan Zaharova, “Türkiye, uçak düşürülmesi olayında kendisi tek başına mı karar aldı yoksa NATO ile işbirliği çerçevesinde mi davrandı, bu tam anlaşılamıyor. Çünkü NATO’da kaos var. Birbirlerinin ne yaptıklarından haberleri yok. Uçağımız düşürülmüş. Ama NATO’da konuyla ilgili ortak bir görüş yok. Bu nasıl bir ekip çalışması? Bu ressamlar birliği, sanatçılar birliği mi yoksa askeri blok mu?” dedi.



Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bölgede terörle mücadeleye aynen devam edeceklerini vurgulayarak, “Konu sadece Rus-Türk ilişkileri değil. Rusya bölgede terörle mücadele bağlamında çalışmalarını daha da artıracak. Rusya şunu da net şekilde inceleyecek: Kimler terör örgütünü besliyor?” şeklinde konuştu.

Fuat Avni ne yazmıştı?

Fuat Avni, seçimlerden hemen önce Rusya ile ilgili bir tweet atmıştı. Fuat Avni, söz konusu tweetinde "Seçimden çok korkan Yezid, iç savaş çıkarmanın yanısıra Rus jetlerini düşürüp ülkeyi fiilen savaşa sokmayı bile düşünüyor" iddiasına yer vermişti.