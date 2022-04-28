Rusya Dışişleri: Sınırımızdaki Ukrayna saldırıları konusunda Batı sabrımızı sınamamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna’ya Rus topraklarına yönelik saldırılarda bulunma konusunda cesaret verdiğini belirttiği Batı ülkelerine tepki gösterdi. Zakharova, “Batı, sabrımızı zorlamamalı” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova, “Rusya’ya yönelik bu tür saldırganlıklar yanıtsız kalamaz. Kiev ve Batı başkentlerinin Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’yı Rus tesislerine yönelik provokasyona yöneltmek konusundaki uyarısını dikkate almalarını istiyoruz” dedi. Zakharova “Sabrımızı sınamanızı önermiyoruz” dedi.

Zakharova Britanya Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey’in ismini vererek Ukrayna’nın Rus lojistik tesislerini vurmasının “meşru” olduğunu söylediğini belirtti. Zakharova “Başka bir deyişle, Heappey, Kiev’e NATO ülkeleri tarafından sağlanan silahları kullanma çağrısı yaptı” dedi.

Zakharova, Ukrayna'da hükûmeti "kukla rejim" olarak nitelendirerek Batı'dan bağımsız olmadığını söyledi.