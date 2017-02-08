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Dünya

Rusya Dışişleri: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz

"Rusya'da bu örgütler resmi olarak teröristler listesinde değil"

08 Şubat 2017 23:48

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, PKK ile YPG'yi terör örgütleri olarak görmediklerini söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre,  Botsan-Harçenko, "Rusya'da bu örgütler resmi olarak teröristler listesinde değil. Bu bir gerçek, durum böyle" dedi.

Yetkili, "Bunun yanında her somut olayı, faillerin suç düzeyine ilişkin araştırma sonuçlarına bağlı olarak terör eylemleri olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

 

Cenevre tartışması

 

Suriye'deki kalıcı çözümü konuşma üzere toplanan Cenevre Kongresi'ne YPG'nin çağırılıp çağtılmayacağı da tartışma konusu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den gelen "Barış görüşmelerine PYD de çağırılsın" açıklamasına "ABD o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" sözleriyle tepki gösterdi. Ancak Türkiye'nin yaşanan uçak krizinin ardından ilişkileri düzeltme eğilimide olduğu Rusya'nın da Türkiye'nin "terör örgütü" olarak ilan ettiği YPG'ye yönelik yapmış olduğu bu açıklama Cenevre konusu da yeniden gündeme getirdi. 

 

ABD zırhlı araç göndermişti

 

ABD de Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan geniş bir alanı kontrolünde tutan YPG'yi "terör örgütü" olarak görmediklerini açıklamış ve geçen hafta YPG'nin çoğunlunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) iki parti zırhlı araç göndermişti.

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