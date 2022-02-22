Rusya Dışişleri'nden Lavrov-Blinken görüşmesi açıklaması: Moskova müzakerelere hazır

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 24 Şubat'ta yapılacağı duyurulan Lavrov-Blinken görüşmesiyle ilgili "Moskova, müzakerelere hazır" açıklamasını yaptı.
Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanımasının ardından planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov- ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görüşmeleri hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri, "Moskova müzakerelere hazır" dedi.
Lavrov, dün Rusya'nın kararı açıklanmadan önce Güvenlik Konseyi'nde Blinken'la görüşmenin 24 Şubat'ta yapılacağını duyurmuştu.
Rusya'nın Ukrayna adımını kınayan Blinken'ın bugün Washington'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşeceği biliniyor.