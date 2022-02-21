Rusya Dışişleri: Münih Güvenlik Konferansı'nda dezenformasyon yaydılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hafta sonu düzenlenen ve Ukrayna krizinin ana gündem maddesi olduğu Münih Güvenlik Konferansı'nı "dezenformasyon kampanyası yürütmekle" suçladı.

TASS'ın aktardığı habere göre, Münih Güvenlik Konferansı'nın misyonunun siyasal güvenlik meselelerine odaklanmak olduğunu söyleyen Zaharova "Ama gerçekte dezenformasyon saldırılarına, yalan haber yaymaya ve embesilliğini göstermeye devam ettiler" dedi.

Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine ilişkin "spekülasyonların" ilk olarak geçen yılın aralık ayında Alman medyasında çıktığını daha sonra diğer medya kurumları ve NATO ülkeleri tarafından tekrarlandığını savundu.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'nin ülkedeki vatandaşlarını terör tehdidine karşı uyarmasını değerlendiren Zaharova "ABD, insanları korkutarak tamamen gerçekten kopuk bir şekilde davranmaya başladı" dedi.