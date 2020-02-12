Rusya Dışişleri: İdlib'de durumun kötüye gitme nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'deki mevcut durumun sorumlusu olarak Ankara'yı işaret etti. İdlib'de durumun kötüye gitme nedeninin Ankara'nın yükümlülükleri yerine getirmemesi olduğunu söyledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'deki durumun kötüye gitmesinin nedeninin Ankara'nın yükümlülüklerini kronik bir şekilde yerine getirmemesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İdlib üzerinde yapılan anlaşmalara uyulmadığına dikkati çekerek, "Artık lafa değil, sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz" dedi. Rejim unsurlarına Türkiye'nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için şubat ayı sonuna kadar müddet veren Erdoğan, "Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum" dedi.

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