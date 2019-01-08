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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşlarına: Bu işaretleri yapmayın

"Türklerin milli değerlerine saygılı olun"

08 Ocak 2019 16:17

Türkiye’yi ziyaret edecek Rus vatandaşlara Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarına "Türkiye uyarıları" içeren kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta, Türkiye’yi ziyaret edeceklere "Türklerin milli değerlerine saygılı olun" denildi, el işaretleri ile ilgili uyarılara yer verildi.

Kitapçıkta Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk devlet sembollerine yönelik herhangi bir saygısız söylem ve davranışta bulunmamaları istendi. Rehberde bozkut ve zafer işaretinin de farklı algılanabileceğinin altı çizildi. 

Okey- tamam anlamına gelen el işareti de kesinlikle yapmayın denilen kitapçıkta bu işaretin yanlış anlaşılmaya yol açabileceği belirtildi. Rusya’da 'tokum" anlamına gelen eli boğaza götürme işaretinin de Türkiye'de tehdit olarak algılanacağı bilgisini verildi.

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