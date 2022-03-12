Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının sonuçları olur

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının 'sonuçları' olacağını belirtirken, bu sonuçların ne olacağı konusunda bir açıklamada bulunmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İkinci Avrupa Departmanı'nın Direktörü Sergey Belyaev, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada 'tarafsız' ülkelerin NATO'ya katılmasının askeri ve siyasi sonuçları olacağını söyledi.

Belyaev, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmamasının Kuzey Avrupa'da güvenlik ve istikrar için "önemli bir faktör" olduğunu belirtti.

Yetkili, henüz verilecek spesifik karşılıkları konuşmak için erken olduğunu belirtti.

İsveç Başbakanı, Avrupa'da gerilimi daha da yükselteceği gerekçesiyle yakın zamanda NATO'ya katılma girişiminde bulunma niyetleri olmadığını belirtmişti.