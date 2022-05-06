Rusya: Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacağız

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin durgun olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksey Zaytsev, cuma günü yaptığı açıklamada; Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayacağını bildirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Batılı yetkililerin kamuoyu önünde tartıştığı 'nükleer silah kullanma riskinin, 'kasıtlı bir yalan olduğunu' belirten Zaytsev, gazetecilere verdiği demeçte; Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak nitelendirdiği Ukrayna işgalinde, nükleer silah kullanmayı düşünmediğini açıkladı.

NATO'nun Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için uğraştığını söyleyen Zaytsev, "NATO ve AB ülkelerinin iki yüzlü politikaları, düşmanlıkların erkenden durdurulmaması için infial yaratmaya devam ediyor; savaşı durdurmamak için her şeyi yapıyorlar" dedi.

CIA direktörü William Burns, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada; "Rusya'nın Ukrayna'da yaşadığı aksilikler göz önüne alındığında, Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalinin hafife alınmaması gerek" demişti.