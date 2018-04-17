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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD, Rusya'ya karşı yaptırım ve gözdağı verme politikası yürütüyor

Zaharova: ABD, B planına geçti

17 Nisan 2018 18:20

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki amaçlarına ulaşamayan ABD’nin, bu nedenle B planına geçtiğini, Rusya'ya karşı yaptırım ve gözdağı verme politikası yürüttüğünü söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya ile ilişkisinde sürekli yaptırım getirmesi ve gözdağı vermeye çalışmasını değerlendirdi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, bu politikayı 'B planı' olarak niteledi ve Washington'ın bu politikaya Moskova ile siyasi oyun oynayamayıp Ortadoğu ve kuzey Afrika'daki amaçlarında başarısız olmasının ardından sarıldığını söyledi.

ABD'nin şimdi de hiçbir gerçekliğe dayalı olmaksızın yeni yaptırımlar getirmeye devam ettiğini belirten Zaharova "Daha önce bize Ukrayna için sizi cezalandıracağız diyorlardı, şimdi ise bu ifadeler çarpıcı şekilde değişti. Bizi aslında uluslararası arenada olduğumuz için cezalandırıyoruz, tam da bu yüzden, Rusya'nın uluslararası ilişkilerde var olması yüzünden" ifadelerini kullandı.

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