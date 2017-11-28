Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO'nun S 400 füze sevkiyatlarına tepkisini değerlendirdi

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 28 Kasım, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Departmanı NATO bölümü başkanı Kirill Logvinov, Türkiye\'ye S-400 füze sistemlerinin sevkiyatlarına ilişkin anlaşmanın sadece Moskova ve Ankara\'nın işi olduğunu belirtti.

NATO\'nun bu konuyla ilgili tepkisini değerlendiren Logvinov, Berlin Güvenlik konferansında yaptığı açıklamada, \'\'Türk partnerlerimiz bu tür silahlara ilgi duyuyorlarsa, görüşmelere hazırlarsa, sevkiyatları yapmak istiyorlarsa biz ülkenin herhangi bir askeri blok üyesi olmasına bakmaksızın buna açığız\'\' dedi.

Berlin Güvenlik konferansı 28-29 Kasım tarihlerinde Almanya\'nın başkentinde düzenleniyor.