Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'in bağımsız devletler olarak tanıdığı DNR ve LNR'yi Ukrayna haritasından çıkarmadı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'in 21 Şubat'ta bağımsız devletler olarak tanıdığı Ukrayna'nın doğusundaki 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni paylaştığı haritada Ukrayna'nın parçası olarak göstermeye devam etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırı emrini vermeden 3 gün önce Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LNR) bağımsız devletler olarak tanıma kararı almıştı. Rusya dışında tüm ülkeler, Donbas'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak tanımaya devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter paylaşımında Ukrayna'nın haritasına yer verirken, DNR ve LNR'yi haritadan çıkarmadı.

Paylaşımda Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova'nın şu sözlerine yer verildi:

"Kiev'in silahsızlanma, Nazilerden arında ve Ukrayna'nın tarafsız bir devlete dönüşme problemlerine barışçıl çözümün gerekliliğini kabul edeceğini umuyoruz. Kiev rejimi bunu ne kadar erken anlarsa askeri operasyon o kadar erken biter".