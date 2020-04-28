Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynağı: Libya'da Hafter'in kendini 'devlet başkanı' ilan etmesi bizi şaşırttı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu'nun kumandanı Halife Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesine şaşırdıklarını ifade etti.

Rus hükûmetine bağlı devlet ajansı Sputnik'in aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı kaynağı, "Bu şaşırtıcı. Berlin'deki zirvede alınmış kararlar var. Daha da önemlisi Genel Sekreter ve uluslararası kamuoyunun desteğiyle Libyalıların kendisinin uygulaması gereken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2510 numaralı kararı var" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2510 numaralı kararla Berlin Konferansı'nda alınan kararları desteklemiş ve Libya'da siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etmişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı kaynağı, Libya'da taraflar arası diyalogu desteklemeye devam edeceklerini ve sorunun askeri bir çözümü olmadığını düşündüklerini bildirdi. Kaynak, Moskova'nın Hafter de dahil olmak üzere Libya'daki iç savaşın tüm taraflarıyla temas halinde olduğunu aktardı.

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Hafter, dün yayınladığı videoda Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" söyledi.



Hafter, görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü.