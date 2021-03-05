Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırımlarına yakın zamanda karşılık vereceğiz

Rus Pervıy Kanal'a demeç veren Zaharova, Moskova'nın Washington'un yaptırımlarına ne zaman karşılık vereceği sorusu karşısında "Şu anda nasıl davrandıklarını, tüm bu listeleri bir defada nasıl yayınladıklarını düşününce, yakında onları memnun edeceğimizi düşünüyorum. Çalışmalar devam ediyor. Eğer bununla ilgili konuşmuyorsak, liste hazırlanmayacağını düşünmeyin" dedi.

Daha önce Rus tarafının halkın dikkatini misilleme önlemlerine bilinçli olarak çekmediğine işaret eden Zaharova, ABD'nin kendi vatandaşlarının yaptırım listesinde yer alacağını anladığını ve Rusya'nın misilleme önlemlerini uygulamaya koymak için hiçbir şeyi beklemeyeceğini vurguladı.

2 Mart'ta ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif lider Navalni'nin Noviçok'la zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıştı. ABD, 7 üst düzey Rus vatandaşı ile 3 bilimsel kurumu 'kara listeye' alırken AB de, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımların karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Zaharova, Vesti FM radyosuna verdiği demeçte ise ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının dikkatleri kendi iç sorunlarından başka yöne çekme girişimi olduğunu belirtmişti.