Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Karadeniz'deki askeri tatbikatları provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de sağduyunun hakim olacağı ve Karadeniz'de hâkimiyet kurma planlarından vazgeçileceği umudunu dile getirdi.

Zaharova, "ABD'nin Karadeniz'deki askeri tatbikatları kesinlikle Rusya'nın tepkisini açık biçimde test etme ve bölgedeki gerilimi güçlendirme girişimi. Tüm bunlar çevreleme, çok agresif bazı durumları oluşturma, genel olarak durumu istikrarsızlaştırma konseptine uyuyor" açıklamasında bulundu.

Bu eylemlerin, öngörülebilirliği azalmasına yol açtığını ve gerilimi tırmandırma riskinin artırdığını kaydeden Zaharova, "Washington'un sağduyuya sahip olduğunu ve eğer varsa, Karadeniz'de hâkimiyet kurma yönündeki sorumsuz planlara üstün olacağını umuyorum" ifadesini kullandı.