Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD’de demokrasiyi Rus propagandası ve bilgisayar korsanları değil, vatandaşların siyasi kurumlara güvenmemesi tehdit ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Moskova'ya yönelik "propaganda faaliyeti" ve "siber saldırı" suçlamalarına tepki göstererek, "Amerikan demokrasisini şu an moda olduğu üzere söylendiği gibi otoriter rejimler değil, kendi vatandaşlarının güvensizliği tehdit ediyor" dedi.

Sputnik'in haberinde aktarıldığına göre, Zaharova kamuoyu araştırmalarını işaret ederek, "Anketlerin gösterdiğine göre her üç Demokrat Parti yanlısından biri Washington’ın yalan söylediğinden emin" ifadesini kullandı.

Zaharova’ya göre, Pearson Enstitüsü ve Associated Press Kamu İşleri Araştırma Merkezi’nin 8 Ekim’de yayınlanan araştırmasında, dezenformasyon yayılmasından Rus troller, RT propagandası ve Çinli hackerlar değil, ABD’li siyasetçiler, IT şirketleri ve sosyal medya kullanıcıların sorumlu olduğu yazıyor.

"ABD'liler hükümeti sorumlu tutuyor"

Zaharova, şu açıklamaları da yaptı: "Bununla birlikte araştırmaya katılan ABD’lilerin neredeyse yarısı (yüzde 48) bilinçli olarak dezenformasyon yayılmasının sorumlusunun bizzat hükümet olduğu görüşünde. Bu, Batı’daki Rusofobinin üzerine kurulu olduğu kavramsal temeli yerle bir ediyor. Anketlerin gösterdiğine göre her üç Demokrat Parti yanlısından biri Washington’ın yalan söylediğinden emin."

Öte yandan Zaharova, toplumdaki güvenin azalmasının ABD’li yetkililer için endişe verici bir işaret olduğunu belirtti.