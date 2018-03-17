T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı'ndan “Çekip gidin ve çenenizi kapayın” diyen İngiliz mevkidaşına: Sanırım yeterince eğitimli değil

"Herhalde yüksek tonda bir açıklama yaparak o da tarihe geçmek istiyor"

17 Mart 2018 14:37

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’yla ilgili olarak “Çekip gitmeli ve çenesini kapamalı” ifadelerini kullanan İngiliz mevkidaşı Gavin Williamson’ın sözleriyle ilgili olarak “Sanırım yeterince eğitimli biri değil” yorumunda bulundu. 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk ve İranlı mevkidaşları ile dün yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Lavrov'a, Londra'nın, eski Rus casus Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayı nedeniyle 23 Rus diplomatı ülkeden gönderme kararına Moskova'nın nasıl karşılık verebileceğine ilişkin değerlendirme yaparken, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" ifadelerini kullanan Williamson hakkındaki değerlendirmesi soruldu. Lavrov, Williamson hakkında şu yorumu yaptı:

"İngiliz Savunma Bakanı'na gelirsek, kendisi çok hoş bir delikanlı. Herhalde yüksek tonda bir açıklama yaparak o da tarihe geçmek istiyor. (İngiltere Başkanı) Theresa May'in Rusya'nın suçluluğuna dair ana argümanı, 'highly possible' (son derece mümkün). Williamson'ın argümanıysa 'Russia should go away' (Rusya, çekip gitmeli). Sanırım, yeterince eğitimli biri değil. Bilmiyorum.”

Lavrov, söz konusu açıklamasında May'in, eski casus Skripal'in zehirlenmesine ilişkin Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamaya da gönderme yaptı. May, söz konusu konuşmasında İngiltere'deki cinayet girişiminden Rusya'nın sorumlu olmasının 'son derece mümkün' olduğunu savunmuştu.

ETİKETLER

rusyaingilteresergey lavrovgavin williamsonSergey Skripal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24