Rusya Dışişleri Bakanı'ndan “Çekip gidin ve çenenizi kapayın” diyen İngiliz mevkidaşına: Sanırım yeterince eğitimli değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’yla ilgili olarak “Çekip gitmeli ve çenesini kapamalı” ifadelerini kullanan İngiliz mevkidaşı Gavin Williamson’ın sözleriyle ilgili olarak “Sanırım yeterince eğitimli biri değil” yorumunda bulundu.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk ve İranlı mevkidaşları ile dün yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Lavrov'a, Londra'nın, eski Rus casus Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayı nedeniyle 23 Rus diplomatı ülkeden gönderme kararına Moskova'nın nasıl karşılık verebileceğine ilişkin değerlendirme yaparken, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" ifadelerini kullanan Williamson hakkındaki değerlendirmesi soruldu. Lavrov, Williamson hakkında şu yorumu yaptı:

"İngiliz Savunma Bakanı'na gelirsek, kendisi çok hoş bir delikanlı. Herhalde yüksek tonda bir açıklama yaparak o da tarihe geçmek istiyor. (İngiltere Başkanı) Theresa May'in Rusya'nın suçluluğuna dair ana argümanı, 'highly possible' (son derece mümkün). Williamson'ın argümanıysa 'Russia should go away' (Rusya, çekip gitmeli). Sanırım, yeterince eğitimli biri değil. Bilmiyorum.”

Lavrov, söz konusu açıklamasında May'in, eski casus Skripal'in zehirlenmesine ilişkin Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamaya da gönderme yaptı. May, söz konusu konuşmasında İngiltere'deki cinayet girişiminden Rusya'nın sorumlu olmasının 'son derece mümkün' olduğunu savunmuştu.