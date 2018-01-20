Rusya Dışişleri Bakanından Afrin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Anadolu Ajansı'nın Afrin'deki Rus askeri polisinin kentten çekildiği yönündeki haberini yalanladı. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov konuyla ilgili soruya "Bu haberler yalanlandı” yanıtını verdi. Ancak Bakan, haberin kim tarafından yalanlandığına dair bilgi vermedi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı "sınır koruma güçleri" ile ilgili de konuşan Lavrov, ABD'nin "alternatif yapılar" oluşturmaya çalıştığını, bunun Suriye'nin toprak bütünlüğüyle çeliştiğini söyledi.

Strateji belgesi "cepheleştirici"

Lavrov ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ve Rusya'dan kaynaklanan tehditleri başlıca öncelik olarak tanımlayan yeni Ulusal Savunma Stratejisi'ni de değerlendirdi. Stratejinin "cepheleştirici” olduğunu söyleyen Lavrov "ABD'nin liderliğini normal diyalog yerine, uluslararası hukuk temelini kullanmak yerine bu tarz cepheleştirici strateji ve konseptler üzerinden kanıtlamaya çalışması üzücüdür” dedi.

Rusya'nın askeri doktrinleri tartışmak bakımından "diyaloğa açık” olduğunu söyleyen Lavrov, ABD ordusunun yönetim kademesinde birçok kişinin "stratejik istikrar” ihtiyacını anladığını ve bunun da Rusya'nın ABD ile birlikte çalışmasını içerdiğini belirtti.

İran uyarısı

Lavrov, ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde anlaşmanın hayatta kalamayacağını söyledi. Lavrov "Eğer katılımcılardan biri tek taraflı olarak çekilecek olursa bu anlaşma yürürlükte kalamaz. Dağılır, ondan sonra da anlaşma olmaz” dedi. Anlaşmanın ABD'nin talepleri doğrultusunda yeniden müzakere edilerek canlı tutulmasının mümkün olmadığını belirten Lavrov "İran açısından bu kabul edilebilir olmaz ve Avrupalıların daha şimdiden bu tehlikenin farkında olduklarını sanıyorum” dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmadğıını söylemişti.

Reuters / EC,BK

©Deutsche Welle Türkçe