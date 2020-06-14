Rusya Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu Türk mevkidaşları ile bölgesel sorunları görüşmek üzere bugün İstanbul’da olacak.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma doğrultusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 Haziran 2020 tarihinde başkanlığını üstlendikleri kurumlar arası Rus heyetle birlikte karşılıklı ilgi duyulan bölgesel sorunlar ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye’yi ziyaret edecek."