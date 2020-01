Rusya Dışişleri Bakanı: Türk askerine yapılan saldırıyla ilgimiz yok; Suriye'nin silahlı kuvvetleri yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araya geldi. Suriye'de Türk askerlerinin uçak bombardımanı saldırısına uğramasından sonra dışişleri bakanları arasında ilk kez yüz yüze temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Lavrov, kendisine sorulan Türk askerine yapılan hava saldırısıyla ilgili olarak "Şu anda ortak bir görüş var, bizim Rusya olarak hiçbir ilgimiz yok. Bu Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırı" dedi. Bu açıklamalar yaklaşık bir saat sonra dışişleri kaynakları tarafından yalanlandı.

Basın toplantısının tam metni

Dışişleri Bakanı'na Erdoğan'ın Esad açıklaması soruldu: Amaç DAEŞ'i temizlemek

İki bakan basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve Lavrov'un yanıtları şöyle:

Soru: Bazı ülkelerle de işbirliğimiz var, dün iki lider de telefonda teyit etti. Liderlerin vizyonu ve çabalarımız bizi Suriye'de hedefe ulaştıracaktır. Bir an önce dramların durdurulması lazım.

Gerçekten Cumhurbaşkanlarımız sürekli görüşüyorlar. Gerçekten anlaşmalar üzerinden devam ediyorlar, konuşulan, imzalanan dökümanlar çerçevesinde işbirliğimiz devam ediyor. Soru soran Rusya basını, son sayın Erdoğan'ın beyanlarıyla ilgiliydi. Biz Kremlin, Moskova olarak sadece ve sadece anlaşmalarımız çerçevesinde işbirliğine devam edeceğiz. Suriye de buna dahil. Suriye'ye barış getirme amacıyla işbirliğine devam edeceğiz. Rusya ve Türkiye'nin işbirliği, barışın gelmesine ivme kazandıracaktır. Gerçekten şu anda bir duraklama var, uluslararası kuruluşlar, gruplar, bu konuyu hızlandırmaları lazım. Şu anda bir eleştiri bombardımanına vardı, herhalde ilgili makamlar Musul'da ve Irak'ta da olan mevcut durumdan farklı olmadığını anladılar Doğu Halep'teki durumun. Biz tabii ki desteklerimize devam edeceğiz Halep'i teröristlerden kurtaracağız. Şu anda Musul'da halk evlerinde yaşıyor, biz onların orayı boşaltmasını istedik çünkü teröristlerden temizlemek için harekete geçmemiz lazım. Batılı mevkidaşlarımız itiraz ettiler, bize göre o insanlar kullanılıyor. Biz Suriye hükümetine yardımcı olduk ve ayrıca oradaki çıkışların da kapatılması için Suriye hükümetine yardımcı olduk gerçekten birçok insan o koridoru kullanarak hayatını kurtardı. Nusra ile de mücadelemiz devam edecek. Ilımlı muhalefet ile Nusracıları da ayırmamız gerekiyor bu da kolay bir iş değil. Doğu Halep'teki durumla ilgili bizler sürekli operasyonlarımıza devam edeceğiz.İnşallah Batı tarafı da bizim gibi devam eder ve BM de buna destek verir

Yaptırımların kalkmasına ilişkin bilgi verebilir misiniz? Vize konusunda biraz daha bilgi verir misiniz?

Biz bunu aşama aşama yapıyoruz yaptırımları kaldırma aşamasında. Sağlık konusunda bir kısıtlama var, o da çözülmüştür. Diğer ürünler için, ihracat malları için gerçekten bizim talep ettiğimiz sağlık standartları, Türk mevkidaşlarımızdan da rica ettik, üreticilerle bu konuda çalışmalar yapılsın özellikle et ve et ürünlerinin standartlara uygun olmasını istedik. Yatırımcıların çalışmaları hiçbir zaman durmadı, biz buna destek veriyoruz. Bundan sonraki projelerde de Türk firmalarını kullanmaya devam edeceğiz. Vizesiz uygulamaya geçmeden önce güvenlikle ilgili konular var, onları çözmemiz lazım. Terörle ilgisi olan kişilerin hareketlerini kısıtlamak için çalışmalar yapacağız. Umut ediyorum ki çok somut adımlar atılacaktır, güvenliğin sağlanmasıyla her şey çözülecektir.

FT'de şöyle bir şey yazılmış; Rusya ve ılımlı muhalefetin arasında şu anda Türkiye bir aracılık yapıyor diye.

Biz Suriye'de bulunan herkesle görüşmeye hazır olduğumuzu beyan ettik. Yani siyasi muhalefet şu anda göçmenlerden oluşuyor çoğunlukla ve onlarla görüşemiyoruz. Şu anda bir kısım da var Surye'de gerçekten vatansever ve hiçbir yere gitmiyor, sıkı bir şekilde gelişmeleri takip ediyor. Bu kısımlarla da görüşeceğiz ve iletişime geçeceğiz. Rusya Savunma Bakanlığı nezdinde de bunun bilgileri yayınlanıyor, binlerce şehir, kasaba Suriye'de mevcut. Bu şu anda barış ve tarafların barışma sürecini desteklemek için savunma bakanlığı kurumları çalışıyor. Biz hiçbir zaman kimseyle görüşmeyiz demedik, bizim Türk mevkidaşlarımız da bu konuda görüşmeler devam ediyoruz, sürekli görüşlerini bizimle paylaşıyorlar biz de görüşlerimizi paylaşıyoruz. Biz bu tarafların neler yapmak istediğini bilmek isteriz, detaylara girmeyeceğiz ama görüşmeye devam edeceğiz