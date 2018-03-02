Rusya Dışişleri Bakanı: Teröristleri ‘iyiler ve kötüler' diye ayırmaya son verilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 3 yıl önce dile getirdiği 'terörle mücadelede ortak cephe kurulması’ önerisini hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, teröristlerin ‘iyiler ve kötüler’ olarak ayrılamayacağını söyledi. Lavrov, terörle mücadelede çifte standart uygulamalarını terk etme çağrısı yaptı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Bulgar basınına demeç veren Lavrov, uluslararası terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in terör tehdidiyle etkili mücadele amacıyla 2015 yılında düzenlenen 70. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ortak cephe kurma inisiyatifini sunduğunu anımsatan Lavrov, bu önerinin bugün hala güncelliğini tamamen koruduğunun altını çizdi.

Rusya'ya destek artıyor

Terörle mücadelede işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde ve BM himayesinde geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Lavrov, "Ülkelerin eylemlerindeki farklılıkları ortadan kaldırmak, çifte standart uygulamalarından, teröristleri 'iyiler' ve 'kötüler' diye ayırmaktan vazgeçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ilkesel yaklaşımlarını destekleyen tarafların sayısının arttığının da altını çizen Dışişleri Bakanı, "Bununla birlikte, Batılı siyaset ve düşünce çevrelerinde teröre karşı zafer kazanmak için ihtilafları ortadan kaldırmanın ve uzun vadeli perspektife odaklanmanın gerekliliğini anlayanların sayısı da artışta" diye ekledi.