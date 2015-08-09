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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de hali hazırda savaşan gruplar öncelikle ortak tehdit üzerinde anlaşmalı

Sergey Lavrov, IŞİD'le mücadele konusunda Moskova'nın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi

09 Ağustos 2015 23:46

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD ile mücadele için ABD’ye "çift yönlü" yaklaşım önerisinde bulundu. Suriye'deki terörizmin bir iç savaş halini almaması için Moskova'nın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Lavrov, "Bu girişim, hali hazırda savaşan grupların da dahil olacağı bir koalisyonun kurulmasını da içeriyor. Birbirleri ile mücadele etmek yerine, öncelikle ortak tehdit üzerinde anlaşılmalı, ardından ülkelerinde nasıl yaşamak istediklerimi müzakere etmeliler" dedi.

Rusya’da yayın yapan Rossiya-1 televizyonuna konuşan Lavrov, IŞİD’le mücadelede "çift yönlü" yaklaşım önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bu çift yönlü yaklaşım, hem bir koalisyon oluşturulmasını hem de bu koalisyonu destekleyecek siyasi sürecin canlandırılmasını içeriyor" diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hazırladığı IŞİD planını da hatırlattı.

Suriye’deki terörizmin yerini bir iç savaşın almaması için Moskova’nın siyasi süreci desteklemeye hazır olduğunu belirten Lavrov, “Bu girişim, hali hazırda savaşan grupların da dahil olacağı bir koalisyonun kurulmasını da içeriyor. Birbirleri ile mücadele etmek yerine, öncelikle ortak tehdit üzerinde anlaşılmalı, ardından ülkelerinde nasıl yaşamak istediklerimi müzakere etmeliler” dedi.

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