Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye ordusunun Halep'teki aktiviteleri durdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son haftalarda Suriye ordusunun ağır saldırısı altında bulunan ve şehirde bulunan pek çok muhalif cihatçı grubu teslim olmaya başladığı haberlerinin geldiği Halep ile ilgili değerlendirmede bulundu. Lavrov, "Suriye ordusunun Halep'teki aktiviteleri durdu" açıklaması yaptı.

Sergey Lavrov, ABD'li ve Rus askeri uzmanların cumartesi günü Cenevre'de görüşmek üzere anlaşmaya vardığını ve Halep'teki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını belirtti. Lavrov ayrıca Halep'te Suriye ordusunun operasyonlarını durdurduğunu ifade etti.